Вперше за 500 років вчені відкрили поховальне ложе Ісуса Христа. ВІДЕО

Археологи зняли мармурову плиту, яка накривала Ложе Христа в Гробі Господньому (Єрусалим). Плиту поклали в XVI столітті для захисту від паломників, які хотіли відламати шматочки від реліквії.

Місце поховання розташовується в купольній каплиці. 1009 року гробницю зруйнували, Ложе вціліло і пізніше почалися відновлювальні роботи. 1555-го Ложе накрили мармуровою плитою, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на National Geographic.

Плиту з тих пір жодного разу не піднімали. Реставраційними роботами на території храмового комплексу керує Національний технічний університет Афін. Під плитою знайшли “велику кількість кам’яного матеріалу”.

Реставрація закінчиться до весни 2017 року. Археологи мають намір дослідити оригінальну поверхню каменю, на якому, за переказами, три дні покоїлося тіло Ісуса.