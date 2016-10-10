Вперше в історії футболу арбітр показав гравцеві зелену картку

4 жовтня 2016 року вперше зелена картка була показана в поєдинку Серії B між італійськими командами “Віртус Ентелла” і “Віченца”.

Зелéна кáртка — третій вид карток, який був введений в футбольній першості Італії для гравців, які демонструють чесну гру, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Вікіпедію.

Її отримав футболіст “Віченци” Крістіан Галано за дотримання принципів Fair Play.

Суддя призначив кутовий удар в бік воріт «Віртус Ентелли», але Галано підказав арбітру, що гравець команди суперника не торкався м’яча, і відповідно, призначення стандарту є помилковим.

Перед стартом сезону 2016/2017 в другому дивізіоні італійського чемпіонату було прийнято рішення надати головному арбітру, крім традиційних червоної та жовтої карток, зелену. Основне її призначення — не карати, а заохочувати гравців, які гідно поводяться на полі та проявляють людяність.

З сезону 2016/2017 в Серії B проводиться експеримент: футболіста, який отримає найбільше зелених карток, нагородять спеціальним призом після закінчення чемпіонату.

Довідка: Жовта і червона картки були запроваджені на Чемпіонаті Світу з футболу 1970 року, що проходив у Мексиці, за ініціативи англійського футбольного судді Кена Астона.

На відміну від жовтої і червоної, зелена картка має за мету не карати, а заохочувати футболістів у разі, якщо вони роблять гідні вчинки на полі:

визнання порушення, навіть, якщо арбітр не помітив його;

прояви людяності і поваги відносно суперника тощо.

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