Воїн АТО з Прикарпаття вишиває ікони, щоб заробити на життя. ФОТО

Учасник бойових дій з Прикарпаття Валерій Мартинюк разом з сином вишивають ікони, щоб заробити на прожиття і не чекати на допомогу від когось.

Чоловік пішов добровольцем у 2014р. коли в Івано-Франківську формувався 4-батальйон Національної Гвардії України “Крук”. В серпні батальйон відбув у зону бойових дій, спочатку Слов’янськ, потім Попасна, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Правду.іф.

Після повернення з Донбасу, Валерій Мартинюк довго не міг прийти до тями, що навколо відбувається.

“Повернутись у реальний світ, мені допоміг мій син. Може це буде виглядати трохи дивакувато, але це так. Мій син навчається у 1-й Українській гімназії м. Івано – Франківська, і як для хлопчика має дещо нестандартне захоплення: він робить образи з бісеру. Таким чином вирішив мене відволікти, а потім і я сам втягнувся в це ремесло”, – розповідає чоловік.

Перебування на війні дало про себе знати і нещодавно боєць переніс операцію на ноги, тож на даний момент дещо не працездатний.

“Мені соромно просити допомоги у чиновників бо і так переконаний, що покажуть на двері. Маю надію, що ви поширите серед ваших друзів і знайомих мої з сином роботи. Ікони нереално круті, але краще побачити, як вони виглядають в оригіналі”, – каже Мартинюк.

Розмір ікон: 55×45 та 45×35 см. Всі хто зацікавився у придбанні такої краси можуть зателефонувати за номером 099 727 11 86 та 095 420 48 85 – Валерію і замовити собі ікону.