Восьмирічний хлопчик з Прикарпаття написав різдвяну колядку. ВІДЕО

Восьмирічний франківець Данило Савка написав слова та музику колядки і сам зробив аранжування на кілька інструментів.

Про це у соцмережі повідомив Денис Овчар, інформують Вікна.

Він розповів, що минулого року Данило написав музику для інсталяції “Пісня дерев”, а цьогоріч сам написав слова та музику колядки і зробив аранжування на кілька інструментів.

”Малий реально чудеса витворяє у музиці — я далі рахування тонів/півтонів не пішов, а це чудо запросто переганяє партію з одного в інший інструмент (не знаю, як то називається), міняє тональності та робить з музикою всякі інші дива”, — йдеться у дописі.

У записі Данилові допомогли: Роман Калин, Aндрій Савка та Людмила Лінник.

У відео знялася вся родина Савок: батьки та четверо дітей.