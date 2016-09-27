Восени зростуть ціни на молочні продукти

Зростання цін на молочні продукти цієї осені складе 15-20%, що пояснюється подорожчанням кормів і зростанням комунальних тарифів, а також скороченням виробництва й зростанням світових цін на “молочку”, пише Слово і Діло.

“На зростання цін вплинули три основні чинники: відновлення світового ринку молока, скорочення виробництва та збільшення собівартості. З огляду на всі перераховані вище факти, ціни на молочну продукцію восени для споживачів можуть зрости на 15-20%”, – цитує аналітика Яну Музиченко.

Основним фактором стало зростання закупівельної ціни на молоко екстра-класу, яка зросла на 6% – до 6,16 грн/кг із середини серпня до середини вересня. За той же період на молоко від господарств населення ціна зросла на 2% – до 3,15 грн/кг.

Скорочення поголів’я призвело до того, що за підсумком січня-серпня 2016 року виробництво молока в Україні скоротилося на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,2 млн тонн.

У холодний період року традиційним є й зменшення продуктивності корів. Зростання собівартості виробництва молока відбувається через подорожчання кормів і збільшення тарифів на комунальні послуги, в першу чергу на електроенергію.