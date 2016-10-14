Восени на Прикарпатті вийде етномультфільм про вояків УПА “Воїни лісу”

В Івано-Франківьку готують до виходу новий мультфільм про вояків УПА. Cтрічку символічно назвали “Воїни лісу”.

Головні герої мультстрічки – повстанці. Вони допомагають гуцулам і мольфарам вберегти високогірне село Дземброню та захищають його від більшовиків, повідомляє 5 канал.

Фігурки героїв Богдан Савлюк власноруч виготовив із полімерної глини. Сам автор називає їх “теплими”, бо випікає в печі. Кожен із них має своє ім’я і життєву історію.

Повідомляється також, що стрічку знімали на Богдановому подвір’ї фотоапаратом. Кожен рух – то окремий кадр. Автори запевняють, що робота не має жодної комп’ютерної графіки. Уся зйомка зайняла у митців 8 годин. А от з декораціями допомогли однодумці.

Богдан Савлюк розповідає, що взявся за сценарій мультфільму, бо хотів вшанувати героїв-повстанців. “Є багато мультиків про козаків, про казкових героїв, а ось про вояків УПА нема. Хоча вони досить спричинилися, до здобуття незалежності України. Їм фактично потрібно віддавати шану… Хотів у формі мультика передавати історію про них. То дуже класна можливість показати і дітям і дорослим, що це були за люди”, – каже Савлюк.

Презентувати новий етномультфільм творці обіцяють вже наприкінці жовтня.