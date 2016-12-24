Водноспортивному комплексу у Коломиї бути? Ціна питання – 90 мільйонів

2017 року в Коломиї почнуть зводити водноспортивний комплекс. Згідно з планами, тут мав би бути 25-метровий басейн на 6 доріжок, зал боротьби, зал ігрових видів спорту та два тенісні корти.

Про це “Дзеркалу Коломиї” розповів Олег Дячук, заступник міського голови із земельних питань.

Також пан Олег повідомив, що міська влада розглядала три варіанти розташування комплексу – це земельна ділянка під старим басейном, біля 17-го училища та ділянка біля Шевченківського озера. Перемогла остання. Як каже посадовець, вона відповідала вимогам проектанта щодо розмірів та розташована в рекреаційній зоні міста.

Міська рада вже надала дозвіл на відведення цієї ділянки площею 1,7 гектара і зараз триває розробка проекту землеустрою.

Роботи з проектування самого комплексу проводить київська фірма “H2O”.

“Це відома фірма з великим досвідом. У них вже є дані досліджень та витяг з генплану Коломиї. Тому проект найближчим часом буде готовий”, – сподівається Олег Дячук.

Щодо фінансування – проект вартує 90 мільйонів гривень. Реалізовуватиметься він через співфінансування: 90% вартості піде з державного бюджету, а 10% – з міського.

Щоб це стало можливим, міський голова Ігор Слюзар раніше мав розмову з народним депутатом Андрієм Іванчуком, який організував меру зустріч з віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком та профільними міністрами.

Проект розрахований на два роки, тому у міському бюджеті на 2017 рік на це буде закладено 4,5 мільйона гривень.

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