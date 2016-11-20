Водіїв закликають увімкнути фари у знак жалоби за загиблими в ДТП

Нацполіція України закликає водіїв сьогодні, 20 листопада, в знак солідарності та підтримки включити ближнє світло фар на транспортних засобах, щоб ушанувавши пам’ять загиблих в автоаваріях.

Заходи до Всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП проходять щорічно в усьому світі в третю неділю листопада, повідомляє управління безпеки дорожнього руху ДПД Нацполіції України.

Сьогодні в різних містах України пройдуть автопробіги, флешмоби, поминальні молебні за загиблими в дорожньо-транспортних пригодах.

Також за традицією в цей день водії рухаються із включеним на транспортних засобах ближнім світлом фар.