Водія, котрий вчинив смертельне ДТП на Косівщині, затримали

Косівські правоохоронці знайшли водія автомобіля “Lexus 470”, котрий 17 вересня вчинив смертельне ДТП.

За інформацією правоохоронців, автомобіль рухаючись у напрямку міста Косів, на заокругленій ділянці проїзної частини занесло, чоловік виїхав за межі проїзної частини. Автівка перекинулася.

Нагадаємо, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень на місці ДТП загинув 21- річний пасажир автомобіля, а дві пасажирки, віком 22 та 24 роки з отриманими тілесними ушкодженнями доставлені в медичний заклад. Водій автомобіля Чеботар Богдан Васильович, уродженець Дніпра, з місця події зник.

Близько доби правоохоронці розшукували втікача.

“На даний час з Чеботарем Б.В. проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, – повідомляє Косівський Відділ Поліції.