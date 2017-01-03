Власник косівського підприємства прокоментував продаж своїх хлопавок з російською символікою

У магазинах Івано-Франківська та Кропивницького продають хлопавки з російською символікою. На продукції було вказано, що вона виготовлена у Косові Івано-Франківської області.

Власник косівського підприємства “Ватра” Василь Кифорук прокоментував інцидент із продажем своїх хлопавок, на яких зображена російська символіка – триколор та двоголовий орел, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на West News.



“Вийшло недорозуміння, – пояснив пан Кифорук. – Колись давно ми робили цю продукцію на Росію… І потрапило кілька штук (хлопавок – ред.) з цією етикеткою… Ми не знаємо, якого це року – можливо, у мережі лишилося і вони збувають залишки партії. Це неможливо проконтролювати”.

Підприємець каже, що йому дуже прикро через цю ситуацію.

“Мій син воює в АТО, а тут така неприємність вийшла. Мені тепер дзвонять, кажуть, що я “агент ФСБ”. А це лише прикра помилка“, – переконує Василь Кифорук.