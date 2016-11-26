Влад Курочка з Коломиї станцював на шоу “Танцюють всі” танець на пілоні. ВІДЕО

Влад Курочка з Коломиї станцював на шоу “Танцюють всі” танець на пілоні....

Влад Курочка з Коломиї станцював танець на пілоні.

Наймолодший серед хлопців – 17-річний Влад дуже соромився танцювати соло на пілоні, адже розумів, що після виступу Олега Татаринова йому буде складно вразити суддів, пише Дзеркало Коломиї.

Коли Влад підійшов до пілона і побачив, що вся жіноча увага прикута до нього, то геть зашарівся.

У стосунках з дівчатами Влад вважає себе сором’язливим…

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Нагадаємо, вперше за всі сезони проекту правила шоу змінилися. Тепер діти будуть змагатися з дітьми, хлопці – з хлопцями, а дівчата – з дівчатами.

Найнесподіваніше завдання дісталося хлопцям. Мужність і впевненість вони втілять в танці на пілоні.