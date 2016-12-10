Влад Курочка з Коломиї потрапив до прямих ефірів шоу “Танцюють всі!”. ФОТО+ВІДЕО

Один з найбільш хвилюючих і відповідальних випусків 9-го сезону підійшов до кінця. Кращі танцівники відібрані і вже готуються до прямих ефірів проекту “Танцюють всі!”. Якими були останні випробування перед оголошенням? Чия мрія збулася?



Вчора на учасників чекало несподіване і захоплююче випробування – батл на Софіївській площі. Танцівників розділили на дві команди – “Чорних” та “Білих”, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на канал СТБ.

У команду “Білих” потрапили: Андрій Кириллин, Кай Лінь, Лєра Бабаян, Міша Килимчук, Мікель Нокка, Архип Квасов, Влад Курочка, Таня Максимова, Лолія Касаткіна, Емілі Москаленко, Ілона Федорко, Богдан Урхов, Міхай Унгуряну.

А ось у команді “Чорних” опинилися: Андрій Кияниця, Віка Родіонова, Айхан Шінжін, Василь Діпчіков, Дана Вайс, Альона Кордобан, Люба Миронець, Стася Кожем’яко, Віктор Біфрі, Олег Ковбасюк, Єва Уварова, Влад Литвиненко, Нікіта Мітрофанов.

Після яскравих постановок глядачі визначили кращу команду. Перемога виявилася на стороні “Чорних”. Щасливі учасники вже почали святкувати радісну подію, але ще не здогадувалися про головне – на цьому їх батл не закінчився. Наступним туром став бій – один на один. Команди вибирали по одному представнику з групи, і саме він відстоював честь всього колективу. Так, кожен конкурсант зміг перевірити свої сили в танцювальній дуелі.

В кінці дуетних батлів визначився учасник, який проявив себе яскравіше за інших. Ним став Міхай Унгуряну. Він витримав усі батли і отримав глядацьку любов! Таким чином, лідером стала команда “Білих”.

В кінці складного дня Влад Яма і Тетяна Денисова змушені були відправити додому тих учасників з команди “Чорних”, які впоралися з батлом гірше за інших. З проекту вибули: Дана Вайс і Олег Ковбасюк.

На решту учасників чекало найголовніше випробування – фінальні соло. Але перед тим як станцювати, конкурсанти відповіли на запитання шанувальників шоу. Цього вечора було все: відверті зізнання, непідробні емоції, сльози щастя і суму…

А підтримати танцівників у відповідальний момент прийшли їх колеги – екс-учасники проекту “Танцюють всі!”.

Зібравши всі свої сили, включивши уяву, усвідомивши важливість того, що відбувається, герої 9-го сезону знову вийшли на головну танцювальну сцену, щоб довести: вони гідні місця в прямих ефірах. Таким чином, учасники шоу поставили останню крапку перед фінальним відбором.

Подивившись всі номери танцівників, судді взялися за обговорення.

Отже, до прямих ефірів пройшли: Кай Лінь, Мікель Нокка, Василь Діпчіков, Альона Кордобан, Люба Миронець, Влад Курочка, Влад Литвиненко, Андрій Кириллин, Емілі Москаленко, Ілона Федорко, Міхай Унгуряну, Єва Уварова, Богдан Урхов, Айхан Шінжін, Нікіта Мітрофанов.

Журі вразило фінальне соло коломиянина Влада Курочки.

