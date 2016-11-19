Влад Курочка з Коломиї має шанси пройти далі у шоу “Танцюють всі”. ВІДЕО

Справжній самородок відшукали цьогоріч судді у Коломиї.

Один з найяскравіших учасників кастингу – коломиянин Влад Курочка – не завжди був стабільний на проекті. Деякі випробування були для нього незвичні і складні, але він старався і долав перешкоди, завдяки своїм соло, інформує СТБ.

Влад Курочка має останній шанс повернути прихильність суддів і віру у власні сили.

Дивіться “Фінальне соло” коломиянина.

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