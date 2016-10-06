Військовослужбовець Нацгвардії Івано-Франківська збив 11-класника

З закритою травмою живота, розривом селезінки та численними переломами госпіталізували до Теребовлянської лікарні неповнолітнього мешканця села Тютьків. Хлопця збив військовий автомобіль.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня близько 9:40. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група та група швидкого реагування. У ході огляду стало відомо, що пішохода збив на перехресті доріг Струсів – Дарахів водій спеціалізованого броньованого автомобіля, пише КУРС з посиланням на сектор комунікації ГУНП Тернопільської області.

За попередньою інформацією, військовослужбовець Національної гвардії Івано-Франківська, керуючи службовим автомобілем “Козак”, рухався у колоні із п’яти військових автівок дорогою Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.

Порушуючи правила дорожнього руху та перетинаючи суцільну смугу, він почав обганяти вантажівку “КамАЗ”. Проте не впорався з керуванням та зачепив бокову частину причепу вантажівки.

В результаті “Козак” занесло, розвернуло та викинуло на протилежне узбіччя. При цьому військовий автомобіль збив пішохода – учня одинадцятого класу.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил дорожнього руху. Слідчі повідомили про ДТП Збройні сили України та військову прокуратуру. Триває слідство.

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