Військовий госпіталь у Коломиї отримав медобладнання, аналогів якого нема на Прикарпатті. ФОТО

Для новоствореного у Коломиї на базі залізничної лікарні єдиного в області військового госпіталю придбали медобладнання, аналогів якого нема на Прикарпатті.

Медичне устаткування закупили за кошти, виручені на аукціоні картин відомих українських художників. А це – 550 тисяч гривень, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

За ці кошти для Коломийського госпіталю закуплено кабіну для підвісної терапії та апарат для впливу радійною хвилею.

У п’ятницю медобладнання закладу передав голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарукові разом з нардепом Анатолієм Матвієнком. На зустрічі також були присутні військові, художники та капелани.

Тридцять майстрів пензля натхненно працювали на Ясній Горі, що на території Гошівського монастиря (Долинський район).

За попередньою домовленістю кожний художник зобов’язався дві свої картини віддати на аукціон.

Акція в Україні не нова і відбувається в рамках благодійного проекту “Арт-волонтери” за сприяння Міністерства культури.

Також для потреб медзакладу Олег Гончарук подарував апарат УЗД.

Іван ДЖИНДЖУРА

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