Вийшов трейлер першого українського фентезі-фільму, який знімали біля Скелі Довбуша. ВІДЕО

“Сторожова застава” — проект режисера Юрія Ковальова. Історія картини заснована на однойменній книзі Володимира Рутківського, яку спеціально для екрану адаптували Сашко Дерманський та Ярослав Войцешек.

Фільм розповідає про пригоди хлопця Віктора, що потрапив у минуле через портал та намагається допомогти богатирям протистояти навалі половців.

Для виконавців головних ролей – Даниіла Каменського та Євгенії Кошевої – фільм стане акторським дебютом.

У фільмі активно використовуються візуальні ефекти, а для зйомок середньовічних сцен на Троєщині звели справжню сторожову заставу.

Натурні зйомки відбувалися по всій Україні — від скелі Олекси Довбуша до київської Бучі.

За словами продюсерів, права на показ картини продані у Францію, Індію, В’єтнам і Малайзію.

Попередньо, прем’єра була запланована на грудень 2016-го, проте була перенесена на осінь 2017-го року, інформує hromadske.ua.