Вийшов тизер українського мультфільму “Викрадена принцеса”. ВІДЕО

Студія “Анімаград” опублікувала перший тизер повнометражного анімаційного фільму “Викрадена принцеса”, який вийде на екрани у 2018 році.

Історія розкаже про мандрівного артиста Руслана, який закохується у княжу дочку Мілу. Оскільки її викрадає чаклун Чорномор, герою доводиться визволяти дівчину з полону, повідомляє Громадське.

Стрічка перемогла на пітчингу Держкіно та отримала часткове фінансування у розмірі 19,5 мільйона гривень.

За інформацією студії, фільм уже придбали для показу у 20 країнах, серед яких Китай, Франція, Німеччина, Польща, Південна Корея. У прокаті мультфільм з’явиться 7 березня 2018 року.

Крім того, у 2017 році студія планує випустити ще один мультфільм, за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”.