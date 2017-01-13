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Вийшов календар автентичних українських костюмів “Щирі. Спадщина”. ФОТО

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Українські зірки взяли участь у зйомці для благодійного календаря “Щирі. Спадщина”, зібрані кошти від якого направлять українським музеям.

На майданчику зібрали автентичні строї кінця XIX – початку XX століття і більше 30 кілограмів унікальних прикрас, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням Всвіті.

Don Yapon

Кожна з 12-ти фотографій календаря – точне відтворення костюму певної епохи, регіону України та характерної для нього колористики. Консультував проект Український Інститут Історії Моди.

Героями календаря стали співачки Тіна Кароль і Анна Завальська, актриса Ада Роговцева з дочкою та онукою, телеведучі Маша Єфросиніна, Ольга Фреймут, Регіна Тодоренко, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко, призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова, музикант Дмитро Шуров із родиною, подружжя Нати Жижченко (ONUKA) і Євгенія Філатова (The Maneken), дизайнерки Олена Рева і Наталя Каменська.


Гімнастка Ганна Різатдінова представляє вбрання Київщини початку ХХ століття

Телеведуча Маша Єфросиніна вдягнена у костюм Івано-Франківської області (с. Серафинці) першої половини ХХ століття

Ната Жижченко (ONUKA) і Євгеній Філатов (The Maneken) приміряли весільне вбрання гуцулів кінця ХІХ – початку ХХ століття

Робота над проектом тривала більше двох місяців, протягом яких команда шукала автентичні костюми і створювала образи для зйомки кожного героя. Телеведуча Соломія Вітвіцька

Телеведуча Ольга Фреймут у лемківському костюмі XІX століття

Актриса Ада Роговцева з донькою Катериною Степанковою і онукою Дашею позували у костюмах Чернігівського регіону кінця XIX-початку XX століття. Візитівкою чернігівського костюму цього періоду були намітки ― рушникоподібні головні убори. Жінки вміли зав’язувати їх різними способами

Телеведуча Марічка Падалко у дівочому святковому вбранні (сорочка, подолок, лайблик, пацьорки, баршун, парта). Костюм початку ХХ століття, Хустський район, Закарпатська область

Співачка Анна Завальська у “баранівській” бавовняній хустці кінця ХІХ століття. Такі хустки виробляли на мануфактурі Асафи Баранова, починаючи з середини ХІХ століття і аж до 20-х років ХХ століття. Вони побутували в деяких районах Полісся. Продавались такі хустки на ярмарках у великих сувоях, від яких хустку відрізали. Жінка сама підрубувала хустку з обох боків відрізу та оздоблювала її китицями, розповідають в Українському інституті історії моди.

Завдяки допомозі Українського інституту історії моди і приватних колекціонерів вдалося зібрати 18 автентичних костюмів із 10 регіонів України. Телеведуча Регіна Тодоренко

Проект “Щирі” втілюють в життя вже вдруге. Календар уже замовили в 17 областях України і в шістьох країнах світу. На фото – родина музиканта Дмитра Шурова

Дизайнерки Олена Рева і Наталя Каменська. Весь прибуток від продажу календарів буде спрямовано на підтримку етнографічних музеїв України — Музею народної творчості Михайла Струтинського у місті Косів і Новоайдарського краєзнавчого музею

Співачка Тіна Кароль в українському весільному костюмі початку XX століття. Це святкове вбрання нареченої з Івано-Франківської області. Вінок із гусячого пір’я, оздоблений паєтками і обгортками від цукерок, робили тільки в селі Великій Ключів

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