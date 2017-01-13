Вийшов календар автентичних українських костюмів “Щирі. Спадщина”. ФОТО

Українські зірки взяли участь у зйомці для благодійного календаря “Щирі. Спадщина”, зібрані кошти від якого направлять українським музеям.
На майданчику зібрали автентичні строї кінця XIX – початку XX століття і більше 30 кілограмів унікальних прикрас, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням Всвіті.
Кожна з 12-ти фотографій календаря – точне відтворення костюму певної епохи, регіону України та характерної для нього колористики. Консультував проект Український Інститут Історії Моди.
Героями календаря стали співачки Тіна Кароль і Анна Завальська, актриса Ада Роговцева з дочкою та онукою, телеведучі Маша Єфросиніна, Ольга Фреймут, Регіна Тодоренко, Соломія Вітвіцька, Марічка Падалко, призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро гімнастка Ганна Різатдінова, музикант Дмитро Шуров із родиною, подружжя Нати Жижченко (ONUKA) і Євгенія Філатова (The Maneken), дизайнерки Олена Рева і Наталя Каменська.
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