Віце-прем’єр незадоволений децентралізацією в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській і Закарпатській областях місцеві лідери неохоче віддають свою владу. Найуспішніше реформа з децентралізації відбувається в Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях.



Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляє КУРС.

“Дуже активні Дніпропетровська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька області. Посилювати роботу потрібно в Івано-Франківській області, Закарпатській. Там місцеві лідери неохоче віддають свою владу. Але є звернення від громад, які готові об’єднатися, і скаржаться на голів обласних адміністрацій. Будемо працювати з ними аж до звільнення. Але зрозумійте – проблему, яка формувалася десятиліттями, складно вирішити в один момент. Для нас найважливіше – добровільність, яка закладена в назві закону. Райони та громади, які були створені в радянській Україні, створювалися за принципом “розділяй і володарюй”. Процес децентралізації зараз – це процес об’єднання країни. Так, потрібно змінювати кордони деяких районів. Але якщо люди об’єдналися, проводять вибори, значить і кордони повинні бути змінені в рамках цього процесу. Важливо, щоб в цьому не брали участі чиновники з Києва, а приймали рішення люди на місцях. Ми все це закріплюємо на законодавчому рівні. Але потрібно прийняти зміни до Конституції, щоб скасувати адміністрації, створити виконкоми“, – зазначає Зубко.

Складно, за словами Зубка, втілити сьогодні реформу децентралізації і в окремих районах Донбасу.

“Люди, які проживають на окупованих територіях, хочуть знати, чи є у нас чіткий план повернення цих земель. Адже не виникає питання: ми повертаємо Крим чи ні? Повертаємо! Так само і з окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Ми їх зобов’язані повернути. Яким чином це імплементувати? Представники ОБСЄ і Червоного Хреста говорили мені під час зустрічі в Слов’янську: ми ніде не бачили, щоб люди так активно їздили з окупованої території в мирну зону і назад. І все це під щоденними обстрілами. Нам активно намагаються нав’язати, що в Україні йде громадянський конфлікт – а його насправді немає! Є російські війська, які постійно підтримують обстріли, вбивства мирних людей, щоб розколоти нашу країну. Тому для нас дуже важливо продовження санкцій і виконання мінських домовленостей. Росія повинна зробити кроки з тих питань, за якими виступила гарантом: відвести війська, обміняти військовополонених і закрити кордони“, – вважає віце-прем’єр.