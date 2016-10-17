Виставку, присвячену діяльності волонтерів, презентували у Косові. ФОТО

До Дня захисника України Музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини в Косові презентував виставку, присвячену діяльності команди місцевих волонтерів – громадської організації “За покликом серця”.

Група небайдужих косів’ян самотужки організувала реабілітаційно-відпочинковий табір для учасників АТО, який у день Покрови Пресвятої Богородиці відзначив рік з дня свого заснування. Назва табору – “З любов’ю в серці”, адже любов – це саме те почуття, яким керуються волонтери. Табір знаходиться на території туристичної бази “Стожари” в с. Розтоки, повідомляє сайт Kosivart.

Протягом 10 днів бійці та волонтери з передової безкоштовно проходять в таборі курс реабілітації. Цими днями табір приймає вже 18-ий заїзд, а це понад триста осіб протягом року.

На виставці в музеї косів’яни та гості міста можуть побачити світлини з кожного заїзду волонтерського табору. Фотографії лиш частково передають атмосферу турботи та тепла, якими оточені бійці за недовгий час перебування в таборі. Це і смачна домашня кухня, і походи в гори, відвідування музеїв, купання в чанах, майстер-класи з кераміки, ковальства, писанкарства, ткацтва, і різні мистецькі акції, рафтинг, веломандрівки та апітерапія. Всю культурно-розважальну програму проводять безкоштовно члени волонтерської організації та її друзі. Проект реалізується виключно за рахунок благодійних коштів, зібраних в рамках численних патріотичних акцій ГО “За покликом серця” та фінансової і матеріальної допомоги партнерів проекту.

Крім фотографій, у виставковому залі музею експонуються особисті речі бійців з передової, подаровані табору українськими військовими: патріотичні футболки, гільзи, шеврони, національні прапори. На жаль, власників деяких з них вже немає в живих.

Родзинка виставки – творчі роботи учасників АТО, які здивують глядача своєю щирістю та безпосередністю. Серед них писанки, картини на склі, колажі, декоровані рамки та кераміка. В них відчувається стільки душі!

На урочисту презентацію виставки ГО “За покликом серця” завітали і самі учасники АТО з 18-го заїзду волонтерського табору. Бійці з великою цікавістю роздивлялися виставку, багато хто знайшов своїх бойових побратимів на світлинах з попередніх заїздів.

Після презентації виставки учасники заходу перемістилися на косівський майдан Незалежності, де священики провели молебень за українських героїв та пройшли урочистості з нагоди Дня захисника України та річниці заснування ГО “За покликом серця”. В Косівському районному Центрі дитячої творчості учасники АТО з табору взяли до рук пензлики і фарби, долучившись до участі в арт-акції, яку для них організували волонтери з ГО “За покликом серця”. Спільною творчістю військові виготовили величезну патріотичну мозаїку.

Завершилось свято смолоскипною ходою до могили бійця УПА Івана Гречука, закатованого НКВД.