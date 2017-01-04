Вісім речей, які варто та не варто робити в соцмережах на зимові свята

Вісім речей, які варто та не варто робити в соцмережах на зимові...

Автор The Guardian Стюарт Херітедж склав 8 порад як пережити зимові свята і не поставити себе в незручну ситуацію через активність у соцмережах.

Одна порада є універсальною: постіть менше фотографій, пишіть менше твітів, а краще взагалі відкладіть смартфон подалі, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Mediasapiens“.

1. Не фотографуйте свої подарунки. Те, чим зловживає більшість з нас – розгортати в онлайні дискусію щодо того, скільки та які подарунки ви отримали. Вам що, шість років? Запитайте себе, навіщо ви це робите. Заради «лайків»? Хтось, скажімо, купив вам подарунок, про який ви мріяли, тому просто щиро порадійте і цього буде досить.

2. Можна опублікувати сімейне фото в соцмережах. Не обов’язково розсилати усім традиційні різдвяні листівки. Зробіть фотографію з тими, кого ви любите, додайте простий підпис на кшталт «З Новим роком та Різдвом» і опублікуйте її, наприклад, на Facebook. Ефект буде приблизно таким же.

3. Не заглядайте у свій смартфон щохвилини. Перш за все, це неввічливо. По друге, це може викликати зайві непотрібні питання. «Якось, коли Twitter був відносно новою платформою, а я писав у своєму мікроблозі протягом всієї святкової вечері, мені потім довелося відповідати на численні питання сім’ї про те, що таке Twitter, як він працює і чому мікроблог на цій платформі – це не марна трата часу», – розповів Стюарт Херітедж.

4. Насправді, краще відкласти телефон подалі взагалі. Які важливі повідомлення ви можете отримати? Це будуть здебільшого маркетингові листи із пропозиціями святкових знижок. І вони здебільшого дратують. Ви не пропустите багато, якщо відкладете телефон в бік.

5. Не викладайте в Instagram фото своєї вечері. Із фактом публікування красивих знімків вечері в якомусь гарному ресторані ще можна примиритися. Але не варто цього робити із різдвяною вечерею. Що у вас буде на цьому знімку? 12 традиційних страв на Святий Вечір? Знаєте, вони будуть у більшості.

6. Не фотографуйте нишком п’яних родичів. Можливо, хтось із них зробив щось кумедне, але це не означає, що потрібно дістати телефон і зробити знімок. І тим паче не варто показувати це світу. Завжди запитуйте про згоду героїв знімку, перш ніж постити щось у соцмережі. Коли мова заходить про фотографії, поводьтеся зі своїми родичами так, ніби це незнайомці, які їдуть з вами в одному автобусі. Ви б стали публікувати фото незнайомих людей з автобуса? Що, серйозно?

7. Писати в Twitter лише зрідка і в другій половині вечора. Коли ви вже надто наїлися, щоб активно рухатися, або занадто сп’яніли, аби спробувати рухатися. Цілком можливо, що в цей час зав’яжеться гучна розмова про політику і ось він, ваш шанс втекти на хвилинку у віртуальний світ.

8. Якщо вам щось не подобається, не скаржтеся на це у Twitter. Про це дуже важливо пам’ятати. Якщо ви побачите велику кількість людей навколо, які викладають в Instagram фото своєї вечері, або пишуть в Facebook про свої подарунки, або здійснюють інший тип контент-злочину в соцмережах, притримайте ці спостереження при собі. Зараз не час і не місце для скарг.