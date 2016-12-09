Вища рада юстиції звільнила семеро прикарпатських суддів. СПИСОК

8 грудня відбулося засідання Вищої ради юстиції, на якому ВРЮ розглянула 210 матеріалів про звільнення суддів за загальними обставинами: у відставку та за власним бажанням.

Рішення щодо звільнення цих суддів були прийняті Вищою радою юстиції до 30 вересня 2016 року, але не були реалізовані Верховною Радою України через втрату нею такого повноваження, повідомляє Фіртка.

“Вперше Вища рада юстиції застосувала норми Конституції України у частині правосуддя, які набули чинності 30 вересня цього року, щодо права приймати остаточні рішенні у питанні звільнення суддів. Це – ще один важливий крок на шляху до реальної суддівської незалежності, проголошеної судовою реформою», – наголосив Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк за результатами засідання Ради.

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Вища рада юстиції вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку і 7 прикарпатських суддів – шістьох суддів з кримінальної палати і одного з цивільної:

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Вилку Степана Степановича;

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Іванів Ольгу Йосипівну;

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Соколовського Валерія Михайловича;

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Томенчука Богдана Миколайовича;

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Хруняка Євгена Васильовича;

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Матківського Романа Йосиповича;

суддю апеляційного суду Івано-Франківської області Ясеновенко Людмилу Василівну.

Справи, які перебували у них на розгляді, будуть перерозподілені автоматичною системою іншим суддям.

Тому строки розгляду будуть призначені інші.