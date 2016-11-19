Винуватцем ДТП за участю патрульної поліції став їхній колега

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, в ніч на 18 листопада на Прикарпатті сталася ДТП за участю патрульної поліції.

Подія трапилася на розі Грюнвальдської – Привокзальної площі. Останньою рухалася Hyundai Sonata патрульної поліції. Натомість з “другорядної” Грюнвальдської виїхав Nissan Qashqai, котрий не пересвідчився у безпечності маневру та врізався у машину поліціянтів.

В Nissan був інспектор патрульної поліції. Зараз ведеться службове розслідування. В строки, встановлені законом, матеріали адміністративної справи будуть передані в Івано-Франківський міський суд, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

