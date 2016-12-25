“Викликаю вогонь на себе”: Юрій Тимошенко зібрався у Президенти і просить скидати йому по 10 грн. на заставу

Народний депутат Юрій Тимошенко зібрався у Президенти.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

Тимошенко звертається з проханням допомогти йому зібрати необхідну для участі у президентських виборах суму.

“Для участі у чергових виборах, потрібно 2,5 млн. грн. застави, але я прошу з кожного не більше ніж по 10 гривень, щоб коли набереться ця сума, я знав, що вона відповідає щонайменше чверті мільйона людей, за яких я готовий буду поборотися.

Приватбанк 4149 6258 1180 0653 – це картка спецрахунку, з якого коштів знімати не можна, а можна тільки перевести всю суму на інший рахунок. Якщо зібраної суми буде недостатньо, то все до копійки переведу на той благодійний фонд, на який скажете. Буду звітувати регулярно, по мірі поступлення коштів.

З повагою, народний депутат України – Тимошенко Юрій Володимирович” – йдеться у повідомленні.

