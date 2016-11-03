Вихованці ДЮСШ №1 вибороли “золото” та “срібло” на Чемпіонаті України з вільної боротьби

Вихованці ДЮСШ №1 вибороли “золото” та “срібло” на Чемпіонаті України з вільної...

Вихованці відділення вільної боротьби ДЮСШ №1, яких тренує Олександр Єжов, гідно представили Коломию та Прикарпаття на всеукраїнському рівні.

На Чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2001-2002 р. н., який відбувся у місті Бровари (Київська обл.), їм вдалося вибороти призові місця, пише “Дзеркало Коломиї”.

Чемпіоном у ваговій категорії 32 кг став Сергій Єжов, а срібну нагороду у ваговій категорії 59 кг здобув Олег Козак.

Давид Шульц боровся у ваговій категорії 35 кг і здобув п’яте місце. Олександр Самуляк у ваговій категорії 38 кг і Денис Сагалюк у вазі 66 кг потрапили до вісімки.

Для юних спортсменів це були важкі змагання, адже на чемпіонат приїхали кращі спортсмени зі всієї України. Щодо самої поїздки, то вона відбулася за кошти меценатів, і навіть після завершення змагань, коли діти з медалями та грамотами прибули до Коломиї, з міської ради привітань так і не отримали.

Незважаючи на “спортивний конфлікт”, у Коломиї життя триває, діти займаються спортом, а тренери продовжують виконувати свою роботу і спільно прославляють наше місто.

“Діти показали хороший результат, вони задоволені своєю працею, тепер ми готуємося до наступних змагань всеукраїнського та міжнародного рівня”, – зазначив заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії Олександр Єжов.

Допомагати розвивати спортивні секції, знаходити талановитих дітей і створити для них сучасні умови для тренувань – ось що повинно бути в пріоритеті, адже підростаюче покоління має дбати про своє здоров’я.