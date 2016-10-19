До вихідних на Прикарпатті потеплішає

На вихідні синоптики обіцяють на Прикарпатті потепління з невеликим дощем.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, передає “Дзеркало Коломиї“.

За прогнозами синоптиків, 20-21 жовтня очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на крайньому заході країни невеликий дощ.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, 21 жовтня в західних областях окремі пориви 15-18 м/с. У західних областях температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

22-23 жовтня на заході України потеплішає. На Прикарпатті температура вночі 1-7° тепла, вдень до 10-11° тепла. Вдень невелика хмарність, місцями короткий дощ.