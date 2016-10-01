Відтепер паспорти оформлятимуть 14-річним громадянам України

З 1 жовтня в Україні набув чинності закон про обов’язковий перехід на біометричні паспорти з 14 років.

Верховна Рада схвалила паспортні новації 14 липня 2016 року у складі так званого “безвізового пакету”, повідомляє “Слово і Діло”.

Відсьогодні батьки зобов’язані оформляти паспорт громадянина України дітям, які досягли 14-річного віку. Їм документ оформлятимуть на 4 роки, іншим громадянам – на 10 років.

При оформленні закордонного дипломатичного, службового паспортів в обов’язковому порядку використовуються оцифровані відбитки пальців. При цьому у внутрішній паспорт громадянина України оцифровані відбитки вноситимуть тільки за його згодою.

Нові внутрішні паспорти громадян будуть мати вигляд пластикової картки 54 х 85,6 мм, що містять текст українською та англійською мовою. У паспорт громадянина, який досяг 18-річного віку, буде також вбудовуватися безконтактний електронний носій, на який буде вноситися електронний цифровий підпис.

Нагадаємо, у серпні Президент Петро Порошенко підписав закон про перехід на ID-паспорти.

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