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Відтепер над Буковелем можна політати. ВІДЕО

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В Буковелі відкрився тролей. Нову екстремальну розвагу було реалізовано командою SkyPark для компанії Drivezone.

Пролетіти над лижною трасою та мальовничою природою Буковелю може кожен охочий будь-якої пори року і за будь-якої погоди.

Don Yapon

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