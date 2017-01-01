Відтепер над Буковелем можна політати. ВІДЕО

В Буковелі відкрився тролей. Нову екстремальну розвагу було реалізовано командою SkyPark для компанії Drivezone.

Пролетіти над лижною трасою та мальовничою природою Буковелю може кожен охочий будь-якої пори року і за будь-якої погоди.