Відтепер доїхати до Києва з Франківська можна лише за 8 годин

Сьогодні, 4 грудня, відкрито продаж квитків на новий регіональний експрес №704/703 сполученням Львів – Івано-Франківськ – Львів. Потяг розпочне курсувати із введенням в дію нового графіку руху поїздів на 2015/2016 роки – у неділю, 13 грудня, складом дизель-поїзда серії ДПКр-2 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Регіональний експрес курсуватиме чотири дні на тиждень: у п’ятницю, суботу, неділю та понеділок, відстань між кінцевими станціями – 140 кілометрів – долатиме за 1 год. 45 хвилин. Зі Львова потяг вирушатиме о 12:25 год. та прибуватиме до Івано-Франківська о 14:10 год. Зворотно відправлятиметься о 14:32 год. та прибуватиме до Львова о 16:22 год. Проміжних зупинок на шляху курсування дизель-поїзда не передбачено. Базова вартість квитків – 111 грн., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Львівської залізниці.

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Додамо, графік курсування регіонального експресу №704/703 передбачає зручну пересадку для тих, хто подорожує з Києва до Івано-Франківська та навпаки, оскільки швидкісний потяг №741 Дарниця-Трускавець прибуває до Львова об 11:59 год., а №742 Трускавець – Дарниця відправляється зі Львова о 17:30 год. Таким чином пасажири зможуть подолати відстань між столицею та Івано-Франківськом за менш ніж 8,5 годин.

Нагадаємо, у вересні Львівська залізниця за результатами конкурсних торгів закупила дизель-поїзд серії ДПКр-2 виробництва ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”. З 5 жовтня він курсує між Львовом та Чернівцями, з 13 грудня потяг обслуговуватиме два рейси: Львів – Чернівці – Львів та Львів – Івано-Франківськ – Львів.