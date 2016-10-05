Відсторонили начальника Косівського відділу поліції, який п’яним за кермом тікав від активістів

Петра Васкула, керівника Косівського відділу поліції, відсторонили від виконання службових обов’язків після того, як в мережу потрапило відео, на якому посадовець п’яним кермував автомобілем та тікав від активістів.

Про це повідомила Мирослава Белдик, речник Національної поліції в Івано-Франківській області, передає Репортер.

“Петра Васкула не звільнили, але проводиться службове розслідування, – каже Белдик. – На час проведення перевірки його відсторонили. Поки не відомо, чи він буде іти на пенсію. Рішення будуть приймати за результатами розслідування”.

Крім того Мирослава Белдик наголосила, коли активісти знімали “погоню” за коломийським поліцейським, того вечора не проводилося освідування Васкула на стан алкогольного сп’яніння.

Тим часом цей відділ поліції вже має тимчасового виконувача обов’язків.

4 жовтня наказом Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області т. в. о. начальника Косівського відділу поліції призначили майора поліції Олександра Байдуся.