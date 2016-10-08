Відновлено урядову програму допомоги при утепленні житла

6 жовтня відновлено дію найпопулярнішого серед населення напрямку урядової програми з енергоефективності – придбання енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодування залучених кредитних коштів. Відтепер державні банки – Ощадбанк та Укргазбанк – знову почали видачу фізичним особам “теплих” кредитів у рамках програми.

Нагадаємо, 27 липня 2016 року уряд прийняв рішення про спрямування додаткових 100 млн. грн. на допомогу українцям під час утеплення індивідуального житла. Також цим рішенням було збільшено розмір допомоги для фізичних осіб, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Відтепер ті українці, які візьмуть участь у програмі, щоб утеплити власне житло, замінити вікна на енергоощадні, встановити вузли обліку, модернізувати освітлення тощо, отримають від держави безповоротну фінансову допомогу у розмірі 35% від суми залучених кредитних коштів. Така компенсація надаватиметься і тим, хто отримує субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Водночас, умови участі ОСББ та ЖБК в урядовій програмі з енергоефективності залишаються без змін. Їм належить 40-відсоткове відшкодування витрат на утеплення багатоповерхівки. Якщо до складу ОСББ входять субсидіанти, то сума відшкодування більша – у межах від 40% до 70%.

Довідково

З питань участі в урядовій програмі з енергоефективності звертайтеся до Call-центру при Держенергоефективності за тел.: (044) 296-71-60, 292-32-57 та e-mail: energoefect@saee.gov.ua, energoefect2@saee.gov.ua, energoefect3@saee.gov.ua.

Інформацію про додаткову місцеву підтримку можна знайти на Інтерактивній карті місцевих програм здешевлення “теплих” кредитів.

Також, консультацію щодо утеплення, впровадження енергоефективних заходів, вибору необхідних матеріалів тощо можна отримати за телефоном безкоштовної “гарячо”» лінії: 0-800-210-611. “Гарячу” лінію створено Проектом USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” спільно з Держенергоефективності та КМДА.

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