“Відкрите місто”: заохотити громаду і владу спільно розв’язувати проблеми Коломиї

Цього року Коломия, 30-та з українських міст, доєдналася до платформи “Відкрите місто”. Це проект електронного врядування, ініціатором якого є “Партнерство для розвитку міст” (проект ПРОМІС) та Фонд Східної Європи (ФСЄ).

Суть проекту “Відкрите місто” у тому, що кожен коломиянин з комп’ютера або ж зі свого смартфона може, зареєструвавшись на сайті, висловити до виконавчих органів міськради свої претензії у будь-якій сфері, повідомити про будь-яку подію чи явище, які належать до компетенції міської ради. Відповідні служби цю інформацію повинні опрацювати й дати адресатові відповідь.

У Коломиї проект “Відкрите місто” реалізується Асоціацією економічного розвитку Коломийщини. Про перші підсумки роботи цієї ініціативи “Дзеркалу Коломиї” розповів Руслан Вістовський, менеджер АЕРК.

Пан Руслан зазначає, що за час роботи проекту до “Відкритого міста” надійшло понад 50 звернень коломиян. Це небагато як на 60-тисячне місто – каже він, однак запевняє, що АЕРК робить все для того, щоб популяризувати ресурс серед коломиян. Зараз, наприклад, реалізується проект “Відкрита громада – шлях до успіху”.

“Через нього ми хочемо донести до пересічного коломиянина, більш детально і більш предметно, що може зробити веб-ресурс “Відкрите місто”, а що не в його можливостях. Ми будемо зустрічатися з громадськими активістами, державними організаціями, також будуть додатково інформаційні сесії для представників влади, будуть присутні представники ОСББ Коломиї. Через інформування за допомогою друкованої поліграфічної продукції, яку ми розробили в рамках цього проекту, ми донесемо до пересічного коломиянини всю суть веб-платформи “Відкрите місто”.

Нашим основним завданням є збільшення активності, її покращення, щоб громада не була пасивна, а йшла на контакт”, – розповідає менеджер АЕРК Руслан Вістовський.

Згідно з аналітичними даними, кількість проблем, які вдалося розв’язати за допомогою проекту, дорівнює кількості нерозв’язаних. А все тому – пояснює пан Руслан – що представники громадськості не розуміють можливості веб-порталу “Відкрите місто” і хочуть через інтернет-ресурс вирішити якісь глобальні проблеми міста. Наприклад, заасфальтувати вулицю протяжністю 3 кілометри або освітлити весь мікрорайон.

“Ми ж розуміємо, що це коштує величезних грошей і за один день не вирішується. Загалом сайт на початку був акцентований на вирішення дрібних проблем, наприклад: відкритий люк на дорозі, повалене дерево, звисає брила снігу. Тобто проблем, вирішення яких не вимагає великих затрат та часу”, – каже пан Вістовський.

Як розповідає менеджер, під час впровадження проекту “Відкрите місто” команда АЕРК постійно відчуває готовність міської влади до партнерства та співпраці. Зокрема, вони вдячні за співпрацю заступнику мера з комунальних питань Богдану Федоруку та керуючому справами виконкому Тарасові Кухтару.

Пан Руслан вважає, що проект “Відкрите місто” допомагає не лише мешканцям Коломиї достукатися до влади, але й полегшує роботу самій владі. Не завжди представник комунальної служби чи іншого відділу знає, що десь там, в районі Богуна чи Леонтовича, цієї ночі обірвався дріт, перегоріла лампочка тощо.

“Чисто фізично неможливо щодня об’їхати всі закутки міста і в цьому я бачу плюс даного ресурсу. Кожен представник громади, просто вийшовши на вулицю, швиденько через веб-ресурс може проінформувати владу, що в мікрорайоні сталася така халепа, негайно допомагайте”, – переконаний Руслан Вістовський.

Адреса платформи “Відкрите місто” в інтернеті: http://opencity.in.ua