Відчуваю себе жебраком, — боєць АТО про проїзд у громадському транспорті

Учасника АТО Михайла Малярчука двічі не хотіли підвезти у громадському транспорті за посвідченням учасника бойових дій.

Про це він написав у Фейсбуку, пише Галка.

Перший випадок трапився минулого тижня — водій маршруту Івано-Франківськ — Верховина хотів висадити Малярчука з бойовим товаришем близько опівночі через те, що в касі чоловікам помилково дали квитки тільки до Ворохти.

“Ми по посвідченю учасника бойових дій! – Мені все рівно, доплачуєте або виходите, далі я вас везти не буду!”, – процитував він.

Другий випадок мав місце 20 вересня. По посвідченню відмовився підвезти бійця водій маршруту 32 (АТ2230АА), бо у транспорті вже були пільговики.

“Дуже рідко користуюся громадським транспортом, але в такі моменти все частіше хочеться сховати своє посвідчення, оскільки виникає паскудне відчуття жебрака, а не воїна. Здавалося, ти ризикував своїм життям на сході за добробут держави і держава гарантувала тобі мінімальний соціальний захист, але в реальному житті отримуєш тільки приниження і стаєш попрошайкою. Але найгірше є те, що там ти знав хто є хто, а тут часто виникає питання хто є гірший, ті що у відкриту виступають проти тебе, чи “свої земляки” які ладні за 7 гривень серед ночі висадити тебе в чужому місті”, — прокоментував боєць.

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