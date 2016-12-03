Від сьогодні в Україні підвищуються мінімальні ціни на алкоголь

Сьогодні набула чинності постанова Кабміну від 9 листопада 2016 року №828, згідно з якою піднято розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Постановою уряду підвищуються ціни на сто гривень за сто грамів алкогольного напою. Щоправда, такою “пекучою” буде роздрібна ціна для гурманів, які віддають перевагу віскі, рому та джину. Любителям горілки доведеться викласти за пляшку щонайменше 70 гривень. Стільки коштуватиме і найдешевше шампанське, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на УНН.

Зазначається, що рішення пов’язано з тим, що запроваджений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін нині вже не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв. Зокрема, від початку 2016 року зросло акцизне зобов’язання та ціни на спирт.

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У пояснювальній записці до документа зазначається, що станом на січень 2016 року ціна на спирт становила в середньому 240 грн. за декалітр (одна з основних одиниць об’єму у виноробстві, дорівнює 10 л) з урахуванням ПДВ, а з квітня поточного року зросла до 285 грн за декалітр.

Також зросли й інші складові. Тому запропоновано провести корекцію мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду продукції: на горілку та лікеро-горілчані — на 27,1 — 27,86 % (з 54,90 до 69,78 грн. за 0,5 л);

віскі, ром і джин — на 37 — 63 % (до 750 грн. за 1 л);

шампанське — на 40 % (до 69,9 грн за 0,7 л );

натуральні вина — на 22 % (до 33 грн за 0,7 л);

кріплені вина та вермути — на 55,6 % (до 42 грн за 0,5 л).

Крім того, ціни зростуть і на коньяк — на 24 — 27 % (1 л): “три зірки” — з 269,23 до 336,22 грн (опт) та з 420 до 524,5 грн (роздріб), “чотири зірки” — з 285,26 до 352,24 грн (опт) та з 445 до 549,5 грн (роздріб), “п’ять зірок” — з 301,28 до 384,29 грн (опт) та з 470 до 599,5 грн (роздріб).