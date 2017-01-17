Від початку січня на Івано-Франківщині сталося 18 ДТП з потерпілими

На аварійну ситуацію на дорогах краю за останні два тижні, безумовно, вплинули ускладнені погодні умови. Водночас, слід зауважити, що кількість автопригод та тяжкість їх наслідків у порівнянні з таким же періодом минулого року дещо знизилася.

Як повідомив заступник начальника управління – начальник відділу безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Івано-Франківській області полковник поліції Андрій Прусак, за першу половину січня торік на Прикарпатті трапилося 22 ДТП, у яких постраждали на чверть більше, ніж цього річ, людей, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Відділ безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Івано-Франківській області.

Основними причинами аварій, а відтак і травмування чи загибелі учасників дорожнього руху, й надалі залишаються порушення водіями швидкісного режиму та правил маневрування, керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, а також раптовий вихід пішохода на проїзну частину дороги.

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Щоб покращити ситуацію на дорогах області, працівники поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, спрямовують зусилля на попередження правопорушень та виявлення порушників Правил дорожнього руху. Зокрема, упродовж двох тижнів цього року до адміністративної відповідальності притягнено 719 водіїв, у тому числі 63 – за керування транспортним засобом у нетверезому стані та 139 – без необхідних документів, зафіксовано 546 порушень правил проїзду перехресть, обгонів, невиконання сигналів регулювання дорожнього руху, оформлено 48 матеріалів дорожньо-транспортних пригод.

Загалом у зимовий період традиційно збільшується ризик скоєння дорожньо-транспортних пригод, а водіння транспортних засобів за ускладнених погодних умов та збільшення темної пори доби вимагає додаткової зосередженості.

Тож правоохоронці застерігають водіїв від ризикованих маневрів, які можуть призвести до створення аварійних ситуацій, радять бути особливо уважними, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції. З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Якщо виникає необхідність зупинитися – знижуйте швидкість поступово, а при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

Закликаємо також бути вкрай уважними пішоходів та радимо використовувати у темну пору доби світлоповертаючі елементи, щоб водії могли вчасно побачити вас на дорозі.