Від початку року контракт із ЗСУ уклали понад 800 мешканців Прикарпаття

Більше 800 прикарпатців з початку 2016 року уклали контракт із Збройними силами України.

Про це йшлося під час брифінгу представників обласного військового комісаріату сьогодні, 13 жовтня, інформує Фіртка.

У другому півріччі поточного року військові комісаріати області відібрали на військову службу за контрактом понад 300 осіб, з них 290 вже уклали контракти.

“На даний час проведення чергової хвилі мобілізації немає, оскільки проводиться набір на військову службу за контрактом, – відзначив військовий комісар Івано-Франківського обласного військового комісаріату Володимир Ярмошук. – Залучення на військову службу за контрактом кращих військовослужбовців професіоналів, які мають бойовий досвід, суттєво впливає на кількісно-якісний показник ЗСУ, дозволяє підвищити рівень укомплектованості Збройних сил України, загальноосвітній рівень, підвищити морально-психологічні та інші характеристики військовослужбовців, а також значно знизити напругу у суспільстві, пов’язану із системою комплектування за призовом“.

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