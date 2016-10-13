Віче під ратушею вимагало відставки секретаря міської ради та збереження бази ДЮСШ №1. ФОТОРЕПОРТАЖ

13 жовтня у відремонтованій сесійній залі ратуші відбулася чергова сесія Коломийської міської ради. А тим часом на площі перед ратушею зібралося віче.

Організували його тренери та батьки ДЮСШ №1, які протестували проти незаконних, на їхню думку, дій міської влади щодо реорганізації дитячо-спортивних шкіл. Втім, віче торкнулося тем та проблем набагато ширших.

Як вже було зазначено, організаторами зібрання стали тренерський колектив та батьківський комітет ДЮСШ №1. Однак на акцію протесту прийшли сказати своє слово й ошукані пайовики будівельних кооперативів, окремі учасники АТО та й прості мешканці Коломиї, які незадоволені діями влади. Приїхали на віче і двоє народних обранців, а саме Юрій Тимошенко та Ігор Мосійчук, пише “Дзеркало Коломиї”.

Виступаючи перед громадою, І. Мосійчук повідомив про існування 13-ти кримінальних проваджень, які ведуться за фактами діяльності теперішніх керівників міста.

Крім цього, депутат пообіцяв слідкувати за цими справами, а також, звернувшись до міського голови, сказав, що він разом з іншими високими чиновниками Коломийської міської ради будуть “в перших рядах” на засіданнях антикорупційного комітету парламенту.

Юрій Тимошенко у своєму виступі закликав міську владу залишити ДЮСШ №1 у тому вигляді, як про це просять тренери, батьки та діти, які там займаються, і нагадав чиновникам, що вони всього-на-всього найняті громадою робітники, а тому у всьому мають до неї дослухатися.

Однак найцікавіше розпочалося після віча.

Його учасники вирішили особисто передати міському голові Ігореві Слюзару свої вимоги.

На робочому місці його не було, делегацію приймав секретар міської ради Любомир Жупанський. На запитання, де міський голова, він раз відповів, що поїхав на обід, а раз – що у нього важлива зустріч.

Зазначимо, розмова відбувалася дуже емоційно, як то кажуть, на грані фолу. Протестувальників обурив той факт, що міський голова їх проігнорував.

Також вони звинуватили особисто Любомира Жупанського у тому, що всі дії міської влади стосовно дитячо-спортивної освіти – це помста директору ДЮСШ №1 Василеві Хмуляку, з яким у теперішнього секретаря начебто був конфлікт.

Любомир Жупанський заперечив, однак люди не захотіли його слухати і почали вигукувати вимогу написати заяву про звільнення з посади секретаря, але він категорично відмовився.

Людей підтримали депутати парламенту та присутні депутати міськради. Як наслідок, вимоги протестуючих були оформлені у резолюцію. Її суть у тому, що міська влада повинна перестати тиснути на колектив ДЮСШ №1 та залишити її у тій юридичній формі, в якій школа існує і зараз.

В іншому випадку, Любомир Жупанський повинен написати заяву про складення з себе депутатських повноважень. Крім цього, народні обранці взяли на себе зобов’язання провести одне із засідань антикорупційного комітету Верховної Ради у Коломиї.

Віктор ФІТЬО

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК