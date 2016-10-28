Вероніка Михайлишин: “Хотіла донести всьому світу, що українці — мирні люди”

Сьогодні, 28 жовтня в Івано-Франківськ з Лас-Вегасу повернулася Вероніка Михайлишин.

Цьогорічна “Королева України” із Франківська увійшла до ТОП-10 найкрасивіших дівчат світу на Міжнародному конкурсі краси MISS GRAND INTERNATIONAL-2016.

Змагання серед красунь пройшли під девізом “Стоп війні і насильству в світі”. Тому учасниці не лише дефілювали, але й говорили про проблеми насилля, війн та чи готові допомагати тим, хто цього потребує. Вероніка була єдиною українкою на цьому конкурсі. Загалом 76 красунь із різних країн світу змагалися за титул MISS GRAND INTERNATIONAL-2016, який отримала представниця Індонезії.

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На франківському пероні красуню зустрічали найближчі люди – мама, сестри та дизайнерка Лєна Васенко, інформує Галка.

Сама Вероніка зізнається, що для неї цей титул став несподіванкою.

“Я була неготова до конкурсу такого рівня. І коли мене назвали спочатку в ТОП-20, а потім ТОП-10, перше, про що я подумала – вдома зараз так радіють і кричать за мене. Це дуже приємно, коли люди оцінюють не тільки за зовнішністю, а й за тим, чим наповнена людина в душі.

На конкурсі я намагалася донести всьому світу, що українці – мирні люди, і ми не бажаємо ніякої війни, а хочемо нарешті побачити мирне небо над нашою головою і жити спокійно”, – розповіла франківська красуня.

Однак Вероніка Михайлишин розповіла, що не відчувала підтримку від України.

“Мої рідні мене підтримували, Лєна Васенко. Однак дуже мало було підтримки від України. На превеликий жаль, нашій країні і більшості людей це було нецікаво. Вже коли озвучили ТОП-10 мені почали писати вітання”, – каже красуня.

Костюми для виступів прикарпатці надала Лєна Васенко, яка, як зізнається Вероніка, дуже підтримувала її впродовж конкурсу.

“Ми в дуже хороших стосунках з Веронікою, вона завжди була найголовнішою моделлю на моїх показах. Але я це роблю не заради грошей, а за ідею”, – зізнається дизайнерка.

Як розповіла мама красуні пані Мирослава, Вероніці було нелегко.

“Різне було – і сльози, і радість. Але вона кожного разу каже, що вже не може, та все одно йде і робить свою роботу.

Емоції, які мене переповнювали, коли я почула результати, неможливо описати. Знаєте, коли доня закінчувала школу, класна керівничка сказала їй: “Все, Вероніко, – далі Європа”. Так і сталося, а тепер вже й Америка”, – каже мама красуні.

Як зізналися рідні, Вероніка найбільше переймалася тим, щоб не підвести найближчих людей, які за неї вболівали вдома.

На запитання, які плани на майбутнє, красуня відповіла:

“Мене запитували ще після отримання титулу Королеви України, що далі, – я не знаю, тому що планувати на майбутнє ми не можемо нічого, як доля покаже”.