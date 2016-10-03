На Коломийщині організували велопробіг до першого пам’ятника Франкові на Прикарпатті. ВІДЕО

Краєзнавчий велопробіг. Печеніжинці їхали до першого пам’ятника Франкові на Прикарпатті та одному з перших у Європі.

Цей постамент встановив польський письменник Станіслав Вінценз, йдеться в сюжеті НТК.

Мешканці Печеніжина і Слободи, що на Коломийщині вирішили вшанувати Івана Франка краєзнавчим велопробігом. Перед поїздкою до першого пам’ятника Франкові, заїжджають до пам’ятника Станіславу Вінцензу, який проживав у Слободі та написав книгу про Гуцульщину на високій полонині, а найголовніше у 1936 році встановив пам’ятник Каменяреві.

Велопробіг приурочили до 160-ліття з дня народження Франка та 80-річчю з дня встановлення пам’ятника.