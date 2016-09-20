“Вдивіться в обличчя”: українські військові стали героями The Washington Post

У свіжому номері американського видання The Washington Post опубліковано рекламну статтю-плакат із портретними фото українських військових, які зробив український фотограф Роман Ніколаєв.

Про це повідомляє посольство України в США в Facebook, передає “Дзеркало Коломиї“.

Недільний номер видання помістив розгортку з фотографіями українських військових із заголовком: “Вдивіться у їхні обличчя”.

Постер у газеті супроводжує текст про російську анексію Криму та військові дії на Донбасі.

Також у ньому йдеться про те, що сьогодні єдиними і безумовними гарантіями безпеки та територіальної цілісності України є воїни, волонтери, медики, капелани та журналісти.

Плакат надруковано як рекламу українського проекту Herofaces.