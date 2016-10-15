Вчора у горах заблукали п’ятеро мешканців Львівщини

Вчора, 14 жовтня, о 4.30 год. до рятувальників області надійшло повідомлення про те, що в районі Говерли заблукали п’ятеро туристів – мешканців Львівської області.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучили рятувальників Ворохтянського ПРВ (5 осіб і 1 тех.), які піднялися в район вершини Малої Говерли, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Перейшовши на територію Закарпатської області, о 9 год. ранку на схилі знайшли заблукалих туристів. Всі вони – мешканці міста Новий Розділ Львівської області.

Стан потерпілих задовільний.

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