Вчені впевнені: за профілем у соцмережі людині можна поставити діагноз

Вчені впевнені, що є схожість між тим, як людина формує свої взаємини в соціальній мережі і в реальному житті.

Ви могли про це не замислюватися, але те, як виглядає ваш аккаунт у соціальній мережі Facebook, може багато розповісти про вашу особистість, а також про те, як працює ваш мозок, пише Експрес з посиланням на ekola2015.net.ua

Дослідники виявили, що екстраверти і невротики завантажують величезну кількість фотографій на свої сторінки. Але при цьому екстраверти воліють частіше міняти свій аватар, в той час, як невротики просто завантажують велику кількість знімків в різні альбоми.

Дослідники провели експеримент з групою з більш ніж ста людей у віці від 17 до 55 років. Учасники заповнювали анкети про свою особистість, а також про свої сімейне історії. Понад 70% учасників були жінки. Після цього дослідники вивчили, як учасники взаємодіють зі своїми друзями в соцмережах, а також які фотографії завантажують туди і в яких кількостях.

Зв’язок між екстраверсією і тенденцією завантажувати велику кількість фотографій навряд чи когось здивує, але як та сама тенденція може бути пояснена у невротиків? Адже ці люди були охарактеризовані дослідниками як ті, у яких спостерігається темпераментний характер, а також схильність до стресу і тривог.

Невротики перебувають у постійному пошуку схвалення, однак при цьому вони не можуть бути хорошими комунікаторами, їм не вистачає для цього соціальних навичок. Будучи соціально-тривожними індивідуумами, вони бачать в соціальній мережі Facebook безпечне місце для самовираження і компенсації своїх недоліків в реальному житті.

Результати дослідження показують, що невротики шукають визнання в мережі не відкрито, а через інтенсивне додавання фотографій, щоб виглядати більш привабливо в режимі онлайн, причому іноді це може переростати в залежність.

Дослідники також виявили, що більш допитливі в житті люди завантажують більше відеозаписів і створюють більше різноманітних тематичних альбомів, ніж ті, які не відрізняються в житті особливою ретельністю або педантичністю. Справа в тому, що такі люди практикують самодисципліну, вони мають схильність до того, щоб організовувати свій робочий простір, тому і в соціальній мережі вони намагаються все впорядкувати і каталогізувати.

Результати експерименту вказують й на певну схожість між тим, як людина формує свої взаємини в соціальній мережі і в реальному житті. Наприклад, учасники експерименту, які в реальному житті були приємними, доброзичливими до інших, уникали суперечок і сварок, в соціальній мережі залучали більше передплатників, їх дописи збирали більше лайків.