Вчені радять відмовитися від соцмереж на період різдвяно-новорічних свят

Вчені з Копенгагенського університету розповіли, чому протягом різдвяно-новорічних свят не варто заходити в соцмережі. Результати дослідження були опубліковані в журналі Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.
У новому дослідженні вчених з Данії взяла участь майже 1 тисяча осіб, з яких 86% становили жінки. При цьому кожен з добровольців мав понад 350 друзів в Facebook і проводив в даній соцмережі не менше однієї години щодня, повідомляє GoGetNews.info.
Учасників дослідження розділили на дві групи. Частина добровольців продовжувала користуватися соцмережами в звичному режимі, в той час як інші користувачі були відключені від Facebook на один тиждень.
Як показали результати дослідження, у людей, які відмовилися від соцмереж, за тиждень помітно підвищився настрій і виросла ступінь вдоволеності особистим життям. Особливо це стосувалося учасників дослідження, які раніше вели активне листування і стежили за акаунтами інших користувачів, заздрячи благополуччю знайомих.
Ґрунтуючись на даних свого дослідження, вчені радять активним користувачам Інтернету робити перерви і час від часу відмовлятися від соцмереж. Психологи вважають, що найпростіше це буде зробити саме в різдвяніі канікули.
А британські дослідники нещодавно з’ясували, що соціальні медіа впливають на поведінку 53% людей, а 51% користувачів зізналися, що їх настрій погіршувався через порівняння з життям інших користувачів.
Окрім того, Facebook став причиною 1 з 5 розлучень в США і 1 з 3 – у Великій Британії через ревнощі.