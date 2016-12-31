Вчені радять відмовитися від соцмереж на період різдвяно-новорічних свят

Вчені з Копенгагенського університету розповіли, чому протягом різдвяно-новорічних свят не варто заходити в соцмережі. Результати дослідження були опубліковані в журналі Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

У новому дослідженні вчених з Данії взяла участь майже 1 тисяча осіб, з яких 86% становили жінки. При цьому кожен з добровольців мав понад 350 друзів в Facebook і проводив в даній соцмережі не менше однієї години щодня, повідомляє GoGetNews.info.

Учасників дослідження розділили на дві групи. Частина добровольців продовжувала користуватися соцмережами в звичному режимі, в той час як інші користувачі були відключені від Facebook на один тиждень.

Як показали результати дослідження, у людей, які відмовилися від соцмереж, за тиждень помітно підвищився настрій і виросла ступінь вдоволеності особистим життям. Особливо це стосувалося учасників дослідження, які раніше вели активне листування і стежили за акаунтами інших користувачів, заздрячи благополуччю знайомих.

Ґрунтуючись на даних свого дослідження, вчені радять активним користувачам Інтернету робити перерви і час від часу відмовлятися від соцмереж. Психологи вважають, що найпростіше це буде зробити саме в різдвяніі канікули.