Вчені НАСА відкрили 13-й знак Зодіаку

Національне управління США з повітроплавання і дослідження космічного простору Nasa пропонують по-новому глянути на зодіакальну систему, справедливість якої вважалася непорушною тисячоліттями.
За словами астрономів, нинішня схема Зодіаку була складена понад три тисячі років тому і на сьогоднішній момент не відповідає реальному стану небесних тіл.
Згідно класичним уявленням, в День народження людини Сонце має перебувати в певному сузір’ї. Однак за 3 000 років через зміни орбіти руху Землі ці точки змістилися.
Новий Зодіак за версією НАСА складається не з 12, а з 13 знаків, і у кожного з них коротший, ніж це було раніше, період.
Тринадцятим знаком був названий якийсь Офіукус (Змієносець). Під нього потрапляють народжені в період з 29 листопада по 17 грудня. Цікаво, що вперше про наявність 13-го знаку Офіукуса заговорили японські вчені ще в 1995 році. Цей знак дуже популярний в Японії.
Також Nasa пропонує змінити дати народження для всіх інших знаків:
Козеріг: 20 січня – 16 лютого
Водолій: 16 февраля – 11 березень
Риби: 11, березня – 18 квітень
Овен: 18 апреля – 13 травня
Телець: 13 мая – 21 червень
Близнюки: 21 июня – 20 липень
Рак: 20 июля – 10 листопад
Лев: 10 серпня -16 вересня
Діва: 16, вересня – 30 жовтень
Ваги: 30 жовтня – 23 листопада
Скорпіон: 23 листопада – 29 листопада
Змієносець: 29 листопад – 17 січень
Стрілець: 17 грудень – 20 січень