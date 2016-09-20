Вчені НАСА відкрили 13-й знак Зодіаку

Національне управління США з повітроплавання і дослідження космічного простору Nasa пропонують по-новому глянути на зодіакальну систему, справедливість якої вважалася непорушною тисячоліттями.

За словами астрономів, нинішня схема Зодіаку була складена понад три тисячі років тому і на сьогоднішній момент не відповідає реальному стану небесних тіл.

Згідно класичним уявленням, в День народження людини Сонце має перебувати в певному сузір’ї. Однак за 3 000 років через зміни орбіти руху Землі ці точки змістилися.

Новий Зодіак за версією НАСА складається не з 12, а з 13 знаків, і у кожного з них коротший, ніж це було раніше, період.

Тринадцятим знаком був названий якийсь Офіукус (Змієносець). Під нього потрапляють народжені в період з 29 листопада по 17 грудня. Цікаво, що вперше про наявність 13-го знаку Офіукуса заговорили японські вчені ще в 1995 році. Цей знак дуже популярний в Японії.

Також Nasa пропонує змінити дати народження для всіх інших знаків:

Козеріг: 20 січня – 16 лютого

Водолій: 16 февраля – 11 березень

Риби: 11, березня – 18 квітень

Овен: 18 апреля – 13 травня

Телець: 13 мая – 21 червень

Близнюки: 21 июня – 20 липень

Рак: 20 июля – 10 листопад

Лев: 10 серпня -16 вересня

Діва: 16, вересня – 30 жовтень

Ваги: 30 жовтня – 23 листопада

Скорпіон: 23 листопада – 29 листопада

Змієносець: 29 листопад – 17 січень

Стрілець: 17 грудень – 20 січень