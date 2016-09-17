Важкохворому 18-річному Миколі Остап’юку з Прикарпаття для початку лікування у Туреччині не вистачає 2 тисяч доларів. РЕКВІЗИТИ

Важкохворому 18-річному Миколі Остап’юку з Прикарпаття для початку лікування у Туреччині не...

З жовтня 2014 року з раком бореться 18-ти річний мешканець Надвірнянщини Микола Остап’юк.

Юнак переніс кілька курсів променевої та хіміотерапії. Втім, повністю подолати недугу не вдалось, пише Фіртка.

Микола вже у Стамбулі і з понеділка приступають до обстеження. Проте зараз для початку лікування у Туреччині їм не вистачає 2000 доларів.



“Коля із сестричкою вже у Туреччині. Дякувати Богу, переліт переніс добре. Приємно бачити його усмішку на обличчі, він готовий й надалі боротись, терпіти все, що призначатимуть лікарі. У ньому справді живе дух спортсмена, через біль і труднощі – тільки до перемоги. Болить, але не дозволяє собі розкисати, лежати та жалітись. Ми молимо Бога і благаємо усіх Вас допомогти врятувати його. Для батьків – це непосильна ноша. На даний час їм вистачить лиш оплатити ті послуги, які вказані у листі. Про подальший хід обстеження та лікування знатимемо через декілька днів. Щиро вдячні усім за підтримку та співпереживання і прохаємо не забути про Колю, йому просто нереально врятувати життя без допомоги усіх нас. Мама залишилась в Україні, реквізити та номер тел. не змінились”, – повідомляє Ірина Станчак.

Остап’юк Оксана Іванівна (Ostapiuk Oksana) Номер тел.+30989481220 Приват Банк Р/р. 4149 4978 7342 9957







