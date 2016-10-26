Василь Буджак: “За рік на Прикарпатті відремонтовано доріг на 1,5 млрд грн”

З вересня 2015 року по жовтень 2016 року, в Івано-Франківській області виконано рекордний об’єм ремонту доріг за останні чверть століття. Сума ремонту майже півтори мільярди гривень.

Про це в інтерв’ю повідомив керівник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу САД.

“Це сотні добре відремонтованих кілометрів доріг. І найважливіше, що тепер є сучасна дорога від Львова до Чернівців, яка проходить через нашу область по діагоналі і акумулює усі транспортні потоки, як нашої області, так і південного сходу, Причорномор’я України до кордону з країнами Європейського союзу”, – заявив Василь Буджак.

Та ще багато доріг залишається в поганому стані.

“Ми чітко дотримуємося стратегії ремонту. І від магістралей прийдемо і до ремонту доріг місцевого значення”, – додав Буджак.