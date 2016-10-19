Вакцини від грипу з’являться до кінця жовтня, — МОЗ

Щорічна вакцинація – найефективніший засіб захисту організму від вірусів грипу, визнаний доказовою медициною.

Вакцинація від грипу є рекомендованою та не входить до календаря обов’язкових щеплень. Вакцину закуповують приватні структури та розподіляють до аптек, враховуючи попит попередніх років, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на МОЗ.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровані та дозволені до застосування такі вакцини для профілактики грипу із оновленим штамовим складом:

– ВАКСІГРИП Спліт – вакцина для профілактики грипу інактивована рідка, суспензія для ін’єкцій по 0,25 мл № 1, № 10 або № 20; по 0,5 мл № 1, № 10, № 20 або № 50 в попередньо заповнених шприцах з прикріпленою голкою; по 5 мл (10 доз) у флаконах № 1 та № 10, виробництва Санофі Пастер С.А., Франція, заявник Санофі Пастер С.А., Франція;

– ДжіСі Флю Вакцина для профілактики грипу (розщеплений віріон, інактивований), суспензія для ін’єкцій у попередньо наповнених шприцах по 0,5 мл та 0,25 мл № 1, № 10, виробництва Грін Крос Корпорейшн, Корея, заявник М.Біотек Лтд, Велика Британія.

Зараз обидві вакцини проходять контроль якості в Державному експертному центрі, який завершиться у найближчі тижні. Появу вакцин на ринку можна очікувати до кінця жовтня.

Такі терміни спричинені датами подачі вакцин на реєстрацію від виробників. МОЗ зі свого боку дотримується необхідних процедур, щоб пересвідчитися у якості вакцин перш ніж вони потраплять до аптек.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у сезоні 2016 – 2017 років в Україні циркулюватимуть штами грипу: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 та B/Brisbane/60/2008.

ВООЗ прогнозує штами вірусу, проти яких діятимуть вакцини, після аналізу минулорічної циркуляції. Тому вакцина захищає від усіх актуальних штамів, є безпечною та ефективною.

Читайте також поради щодо профілактики грипу: https://goo.gl/kujbjq

З пам’яткою про симптоми та профілактику під час грипу та ГРВІ можна ознайомитися за посиланням: goo.gl/O8JFo0