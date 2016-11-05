Вакцинацію від вірусу папіломи людини розпочали на Прикарпатті. ФОТО

В Івано-Франківській області першими, хто розпочав вакцинацію від вірусу папіломи людини, є лікарі-педіатри міської дитячої поліклініки обласного центру.

Про це повідомляє Департамент Охорони Здоров’я, передає “Дзеркало Коломиї“.

Ще кілька років тому за власні кошти купила вакцину і отримала щеплення лікар-педіатр Світлана Гончар, а сьогодні на вакцинацію вона привела свою донечку Вікторію.

Мама 12-річної Юлії з м. Івано-Франківська наполягла на щепленні проти папіломавірусної інфекції, адже у дитини важка патологія нирок (гідронефроз, хронічний пієлонефрит, хронічна ниркова недостатність, тощо).

А в дитячій поліклініці отримали щеплення вакциною “Церварикс” проти папіломавірусної інфекції ще кілька дівчаток віком 13-14 років.

На Прикарпатті виділено 350 тисяч гривень на вакцинацію дівчат 12-14 років від вірусу папіломи, що призводить до раку шийки матки.