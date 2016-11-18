Вакарчук у відеозверненні просить українців допомогти важкохворому Андрію Конику з Коломиї

Співак Святослав Вакарчук звернувся до небайдужих людей допомогти 23-річному онкохворому коломиянину Андрію Конику.

Андрій потрапив у лікарню у важкому стані, після проведених аналізів лікарі поставили діагноз – рак крові. Попереду лікування, та хіміотерапія, інформує “Дзеркало Коломиї“.

На відновлення здоров’я ПОТРІБНІ ЗНАЧНІ КОШТИ, а саме 200 000 $, багатодітна сім’я не в змозі повністю забезпечити лікування Андрія, тому звертаємося до всіх небайдужих людей з добрими серцями та бажанням допомогти.

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Кожна протягнута рука допомоги, кожна гривня може вирішити долю молодої людини. Можливо, саме ваша пожертва врятує життя.

Допоможемо Андрію стати здоровим знову.

Контактні телефони

Назар – 0977282431

Мама Андрія – 0687394840

Номер рахунку Приват картки

Коник Наталія Степанівна

5168757309840868