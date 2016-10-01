Вакарчук про виступ у Франківську: “Голос сів, зате душа літає!”. ФОТО+ВІДЕО

Вакарчук про виступ у Франківську: “Голос сів, зате душа літає!”. ФОТО+ВІДЕО

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Вчора, 30 вересня на міському стадіоні “Рух” в Івано-Франківську відбувся великий концерт гурту “Океан Ельзи” на підтримку дев’ятого студійного альбому “Без меж”.

Після концерту соліст гурту Святослав Вакарчук поділився своїми враженнями від виступу, пише Фіртка.

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У своєму твіттері він написав: “Цей теплий вечір в Франківську завдяки вам став неймовірним. Голос сів, зате душа літає!“.

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У виконанні Святослава Вакарчука прозвучали як відомі пісні, так і треки з нового альбому.

Під час концерту Святослав Вакарчук розповів, як любить Івано-Франківськ та які тут живуть прекрасні і щирі люди.

Під час однієї з пісень він запросив із фан-зони на сцену маленьку дівчинку у квітучому віночку. Разом вони заспівали “Я не здамся без бою”.

Після цієї пісні у артиста почав пропадати голос, проте співати він не припинив. “Франківськ, тут кльово, ви такі молодці, а я так погано співаю“, -пожартував Святослав Вакарчук.

На концерті були присутні і батьки соліста ОЕ. Для них прозвучала пісня “Друг”.




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